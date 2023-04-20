بالصور الجهاد ومهجة القدس ينظمان وقفة دعم وإسناد للأسير الشيخ خضر عدنان

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومؤسسة مهجة القدس للشهداء للأسرى والجرحى، اليوم الخميس20/4/2023م، وقفة دعم وإسناد للأسير الشيخ القائد خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (75) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وذلك في خيمة الدعم والإسناد مع الشيخ الأسير خضر عدنان - أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر- غزة.

وقال أ. أحمد المدلل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "نبعث اليوم رسالة للشيخ خضر عدنان رمز المقاومة الفلسطينية الذي أكد للعدو الصهيوني أنه لن تكسر إرادته هذه الاعتقالات المستمرة، وأن الخيارات كلها مفتوحة ولن يهدأ لنا بال أو يقر لنا قرار طالما أن الشيخ خضر عدنان يعيش هذه المعاناة".

وأشار المدلل أن الوضع الصحي الصعب الذي يمر به الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (75) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي يزداد سوءًا وجسده يتلاشى بشكل واضح وهو لا يستطيع الدخول للحمام، وجسده يميل إلى الاصفرار، وأي حركة يقوم بها يغمى عليه، ويتقيأ بشكل دائم، مشيرًا للمعاناة التي يمر بها الأسير المفكر المريض وليد دقة الذي يعاني من وضع صحي خطير جدًا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد".

وطالب المدلل الكل الفلسطيني بالالتفاف حول قضية الأسرى ومساندة الأسير الشيخ خضر عدنان وأن لا نتخلي عنه في معركته التي يخوضها دفاعًا عن حريتنا ومقدساتنا، داعيًا أهلنا بالضفة الغربية لانتفاضة شاملة كل مناطق التماس مع العدو الصهيوني، مطالبًا مؤسسة الصليب الأحمر ومؤسسة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير الشيخ خضر عدنان الذي يعاني من وضع خطير جدًا، مؤكدًا أن الخيارات كلها مفتوحة إذا تم المساس بحياة الأسير الشيخ خضر عدنان.

























