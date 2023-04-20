موقع عبري: المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" استعدت لرمضان مُتفجر..!

ذكر موقع واللا العبري، مساء اليوم الخميس، أن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" استعدت لرمضان متفجر بشكل خاص، في ظل الجمع بين ليلة القدر التي جلبت (400) ألف فلسطيني للمسجد الأقصى، والصلوات والعبادات التي كانت في أجواء تصعيد أمني.

وقال الموقع العبري: "خلال شهر رمضان كان هناك (50) عملاً مقاوماً، منها عمليات دهس، وإطلاق نار وإطلاق قذائف من غزة ولبنان، وطائرة إيرانية مسيرة من سوريا".

ومن جهة ثانية، ادعى جهاز "الشاباك" الصهيوني أنه منع (220) عملية جدية منذ مطلع العام الحالي، منها (150) عملية إطلاق نار، (20) عملية متفجرات، وعمليات انتحارية وعمليات دهس، والتخطيط لخطف "إسرائيليين"، جزء كبير منها منعت خلال شهر رمضان.