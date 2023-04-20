330 قتيلاً و3200 مُصاباً منذ بدء الاشتباكات في السودان

قُُتل نحو 330 شخصاً وأصيب نحو 3200 آخرين، منذ بدء الاشتباكات في السودان في الـ 13 من أبريل الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية: 330 قتيلا ونحو 3200 جريح منذ بدء الاشتباكات بين طرفي النزاع في السودان في 13 أبريل الماضي".

وتجددت الاشتباكات في السودان، صباح اليوم الخميس، وسط فرار آلاف المدنيّين من الخرطوم تحت القصف، بعد أقل من ساعات قليلة على بدء الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وبدورهم، قال شهود عيان: "إن أصوات الانفجارات والاشتباكات بين طرفي النزاع، يتم سماعها منذ ساعات الصباح الباكر، في أنحاء متفرقة في العاصمة الخرطوم، وتحديدا في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، والقصر الجمهوري".

وشهدت سماء الخرطوم، تحليقا للمقاتلات الحربية، فيما اندلعت الاشتباكات في أم درمان، حيث أعلنت قوات الدعم السريع تصديها لهجوم شنه الجيش في غرب أم درمان صباح اليوم، مشيرة إلى اسقاط طائرتين مروحيتين للجيش خلال الهجوم.