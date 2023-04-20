مظاهرة حاشدة في استراليا رفضاً لاعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

نظمت ما تُعرف بـ"مجموعات التضامن مع فلسطين" في استراليا، مظاهرة حاشدة وسط العاصمة الاسترالية سدني، رفضا لاعتداءات الاحتلال الصهيوني على المصلين في المسجد الأقصى.

وشارك في التظاهرة الحاشدة العديد من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وأعضاء برلمان ومتضامنين أستراليين.

وخلال المظاهرة، رفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات ضد جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

وقال بشير صوالحه نائب رئيس الاتحاد العربي الاسترالي وعضو اقليم فتح في استراليا، وهو ابرز نشطاء الجالية الفلسطينية في استراليا: "إن المتظاهرين طالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، واتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق حريته واستقلاله".