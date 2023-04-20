  "دعوية الجهاد" تصدر تعميمًا مهمًا بشأن خطبة عيد الفطر المبارك 2023

أصدرت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامية في فلسطين اليوم الخميس 20 ابريل 2023، تعميماً خاصاً بالخطباء بشأن خطبة عيد الفطر المبارك 1444- 2023.

نص التعميم كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

تعميم خاص بالخطباء صادر عن الإدارة العامة للوعظ والارشاد باللجنة الدعوية بخصوص خطبة عيد الفطر المبارك:

🔴خطباؤنا الأفاضل:

تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير وعافية، إنه لا يخفى عليكم ما تعرض له أقصانا والمرابطين فيه منذ بداية شهر رمضان، من اعتداءات متكررة على المصلين، وتدنيس للحرم الشريف من قبل العدو المجرم وقطعان المستوطنيين، كما لا يخفى عليكم ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، من تعذيب وتنكيل ومضايقات؛ لا سيما الأسير المجاهد الشيخ: خضر عدنان فرج الله كربه، حيث يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ٧٥ يوماً، متحدياً بعزيمته وصبره هذا الجلاد المجرم..

🔴لذلك نهيب بكم ضرورة التطرق في خطبة العيد إلى الآتي:

📌الهجمة الشرسة على أقصانا المبارك، وبسالة أهلنا في القدس وثبات المرابطين.

📌معاناة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الظالم وما يعانونه من قهر وتعذيب ومضايقات.

📌معاناة الشيخ خضر عدنان ومعركته المفتوحة مع السجان.

اللجنة الدعوية العامة

الإدارة العامة للوعظ والارشاد

الخميس: 29 -رمضان- 1444 هــ