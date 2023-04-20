يوفنتوس ينتظر حكم الطعن على قضية التزييف

ينتتظر يوفنتوس الإيطالي لغاية، اليوم الخميس، على الأقل لصدور حكم على طعن النادي على عقوبة خصم 15 نقطة للاحتساب المزيف.

ويواجه النادي ورئيسه السابق و11 آخرين اتهامات باتصالات مزيفة من شركة أدرجت علنا في بورصة ميلانو، وعرقلة وكالات مراقبة وفبركة فواتير والتلاعب بالسوق.

وكانت رفعت أعلى محكمة رياضية في إيطاليا جلستها، مساء أمس الأربعاء، بعد جلسة استمرت ثلاث ساعات دون إعلان قرار، على الرغم من أنه بدا أن يوفنتوس سيمنح النقاط من جديد على ذمة محاكمة أخرى.

وتبعاً لذلك قد يرفع يوفنتوس من المركز السابع إلى الثالث في ترتيب الدوري ويؤمن له مكانا في الموسم المقبل من دوري الأبطال.

ومن جانبه، طلب الادعاء إرسال القضية إلى محكمة مختلفة لمحاكمة جديدة وهو ما قد يشهد إعادة النقاط إلى يوفنتوس على الأقل مؤقتا، لكن يوفنتوس يريد رفض القضية بالكامل.

جدير ذكره أنه فرضت العقوبة الصعبة على النادي الإيطالي في كانون الثاني/ يناير بينما منع عدد من أعضاء مجلسه السابق من الأنشطة الكروية، وبينهم رئيس النادي السابق أندريا آنيلي.