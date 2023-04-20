"هاليفي" يُكرر تحذيرهُ من تبعات رفض الخدمة العسكرية

كرر رئيس أركان جيش العدو الصهيوني، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم الخميس، تحذيره من تبعات رفض الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الصهيوني؛ بسبب الإصلاحات القضائية.

جاء ذلك في بداية مسيرة بمشاركة آلاف الجنود النظاميين والاحتياط بمناسبة ما يسمى بــ"يوم استقلال إسرائيل الـ75"، الأسبوع المقبل.

وطالب هاليفي الضباط والجنود الاحتياطيين بإبقاء الخلافات خارج الجيش، قائلاً: "سنرتدي الزي العسكري ونبقي كافة الخلافات في الخارج، كي يعلم مواطنو "إسرائيل" أن لدينا جميعا قاسم مشترك واحد واسع وقوي: "أمن إسرائيل".

وقال هاليفي: "إن المشاركة في المهمة الأسمى بالدفاع عن "إسرائيل" هو حق، وواجبنا أن نمتثل من أجل تحقيقه عندما يتطلب الوضع ذلك، بدون شرط وفي أي وقت وأي جبهة ومنطقة، عند الحدود وفي عمق (أراضي) العدو"، على حد قوله.

ومن جانبه، هاجم رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والعديد من الوزراء في حكومته ضباط وجنود الاحتياط، وخاصة الطيارين الحربيين، الذين أعلنوا أنهم سيجمدون خدمتهم العسكرية في حال المصادقة على قوانين الخطة القضائية.

هذه التطورات تأتي في ظل اتساع الاحتجاجات داخل الجيش ضد "الإصلاح القضائي"، والتخوف من انتقال الاحتجاجات إلى صفوف القوات النظامية أيضا.