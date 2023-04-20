هيئة الأسرى: تمديد توقيف الشابة المصابة فاطمة شاهين  8 أيام

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها كريم عجوة، إن محكمة "عوفر" العسكرية مددت توقيف الشابة المصابة فاطمة شاهين 8 أيام بذريعة إستكمال التحقيق، علما بأن جلسة المحكمة عقدت بدونها نظرا لوضعها الصحي .

وأوضحت الهيئة أن المصابة شاهين كانت قد اعتقلت قبل عدة أيام بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليها وأصابها في منطقة البطن، شمال مخيم العروب في مدينة الخليل وجرى نقلها بعد ذلك إلى مستشفى "شعاري تسيديك".

يذكر أن المصابة فاطمة شاهين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم،بالغة من العمر 33عاما وهي متزوجة وأم لطفل .