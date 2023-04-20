مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023- موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، أستدل الستار عن المتأهلين للدور الذهب من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022- 2023، إذ تأهل كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر الإنجليزي وميلاني وانتر ميلان الإيطاليين إذ سيتقابل في الدور المقبل مانشستر سيتي وريال مدريد بينما سيتقابل نادي ميلان ضد غريمه التقليدي انتر ميلان، وسيتواجد نادي أيطال في النهائي لأول مرة منذ سنوات عديدة، إذ تأهل مانشستر سيتي على حساب نظيره بايرن ميونخ بينما تأهل ميلان الإيطالي على حساب ابن بلده نابولي، في حين تأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي الإنجليزي، بينما تأهل انتر ميلان على حساب بنفيكا البرتغالي.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، المباريات القادمة تحمل الكثير من الاثارة نظراً للثأر الكبير بين الأندية المتنافسة فيما بينها، إذ إن مانشستر سيتي بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يهدف إلى الانتقام من ريال مدريد حامل اللقب، وبعدما حسم انتر ميلان التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويقابل غريمه ميلان في ديرب الغضب، إذ يسعى الانتر بالانتقام من الماضي، بينما يسعى ميلان لتأكيد سيطرته خاصة في دوري أبطال أوروبا، لكن ما يسعد الإيطاليين هو ضمان تأهل فريق إيطالي إلى نهائي البطولة الكبرى على مستوى أوروبا.

Semi-finals set! ✅



Pick the winners to score points and build your bracket...#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023

متى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

متى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في مباريات الذهاب والإياب، إذ ستقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم 9 مايو المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بينما سيلعب لقاء الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 من ذات الشهر، بينما يلتقي ميلان ضد غريمه انتر ميلان في مباراة الذهاب على ملعب "سان سيرو" يوم 10 مايو المقبل 2023، فيما تلعب موقعة الإياب على نفس الملعب يوم 16 من نفس الشهر.

متى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

متى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، لم يتبقى وقت طويل على خوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين المتأهلين للبطولة، إذ يتنافس في دور نصف النهائي كل من مانشستر سيتي وانتر ميلان وميلان، إذ من المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ستقام يوم السبت 10 يونيو المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي في مدينة إسطنبول.