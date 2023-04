مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023- موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، أستدل الستار عن المتأهلين للدور الذهب من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022- 2023، إذ تأهل كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر الإنجليزي وميلاني وانتر ميلان الإيطاليين إذ سيتقابل في الدور المقبل مانشستر سيتي وريال مدريد بينما سيتقابل نادي ميلان ضد غريمه التقليدي انتر ميلان، وسيتواجد نادي أيطال في النهائي لأول مرة منذ سنوات عديدة، إذ تأهل مانشستر سيتي على حساب نظيره بايرن ميونخ بينما تأهل ميلان الإيطالي على حساب ابن بلده نابولي، في حين تأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي الإنجليزي، بينما تأهل انتر ميلان على حساب بنفيكا البرتغالي.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، المباريات القادمة تحمل الكثير من الاثارة نظراً للثأر الكبير بين الأندية المتنافسة فيما بينها، إذ إن مانشستر سيتي بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يهدف إلى الانتقام من ريال مدريد حامل اللقب، وبعدما حسم انتر ميلان التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويقابل غريمه ميلان في ديرب الغضب، إذ يسعى الانتر بالانتقام من الماضي، بينما يسعى ميلان لتأكيد سيطرته خاصة في دوري أبطال أوروبا، لكن ما يسعد الإيطاليين هو ضمان تأهل فريق إيطالي إلى نهائي البطولة الكبرى على مستوى أوروبا.

