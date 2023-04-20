هل تناول الفسيخ والرنجة يُضر الحامل..؟

الفسيخ من أهم الأكلات التي يشتهر بها المطبخ المصري، حيث تتنوع طريقة تحضيره من شخص لآخر، ويفضل المصريون عمل الوصفة من السمك البوري الطازج من أجل الحصول على طعم مميز، هل تناول الفسيخ يضر الحامل؟

من أضرار الفسيخ للمرأة الحامل أنه يتسبب في تسمم الحمل بنسبة كبيرة جداً، وقد يؤدي في النهاية إلى فقدان الجنين، ويعتبر ضرر تناول الفسيخ أكبر من الرنجة وذلك بسبب طريقة تمليحه التي تسمح بنمو البكتيريا اللاهوائية وهي بكتيريا ضارة بالجهاز العصبي والتنفسي.

ويعد سم الفسيخ سمًا قويًا يظهر بعد 6 ساعات فقط من تناوله، وقد يستمر لأكثر من أسبوع حتى لغير الحامل، ولذلك يُوصي الكثير من الأطباء بعدم تناول الفسيخ حتى للأشخاص العاديين.

أما بالنسبة إلى الرنجة لا تعتبر مضرة أو سامة مثل الفسيخ لكنها تحتوي على نسبة أملاح عالية، وهو ما قد يؤدي إلى اارتفاع ضغط الدم، لذلك يُسمح للحامل بتناول كمية بسيطة جدًا من الرنجة لكن مع اتباع النصائح والإرشادات التالية:

اختيار نوعية موثوقة من الرنجة

يفضل أن تمرر على النار قليلًا

يجب تنظيفها جيدًا وأضيفي الكثير من عصير الليمون والخل إليها وضعيها في الثلاجة قبل تناولها بليلة واحدة.

ثم جهزيها للأكل مع إضافة الخس والطماطم والبصل الأخضر وبعض من الطحينة وكثير من الزبادي.

لا تأكلي أكثر من قطعة تصل لحجم الكف مع إضافة كل ما سبق.

يفضل أن تتناولي يومها الكثير من الخضراوات والفواكه .

الإكثار من شرب الماء.

شرب كوب من الشاي الأخضر

نصائح عند شراء الفسيخ

من أهم النصائح عند شراء الفسيخ أن يكون السمك طازج ونظيف

شراء السمك من محلات موثوقة

أن تكون السمكة صلبة متماسكة

أن يكون لون الخياشيم والرأس مائل للأحمر ومستوية من الداخل

أن تكون السمكة خالية من الدماء

لا يصدر من السمك المملح رائحة نفاذة كريهة والقشور تكون صلبة غير مهرية