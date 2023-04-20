الكشف عن تفاصيل عودة الجنود المصريين من السودان

كشف الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل عودة جنوده من السودان، حيث تم تأمين وصول باقي العناصر لمقر السفارة المصرية بالخرطوم تمهيدا لإجلائهم.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان له: "في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وبالتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشاركة في التدريب المشترك، وتم أمس الأربعاء اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرات نقل عسكرية في أحد المطارات بالأراضي السودانية".

وأضاف المتحدث: "جرى القيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة".

وتابع: "تم صباح اليوم الخميس وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن".

وشدد البيان على أهمية صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن، والموجودة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم.