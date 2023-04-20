مهجة القدس: محكمة سالم تقرر تأجيل الإقرار بطلب الكفالة للأسير الشيخ عدنان

أفادت مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس 20 ابريل 2023، أن محكمة سالم العسكرية قررت تأجيل إصدار قرار في طلب الكفالة للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 75 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي ليوم الأحد المقبل 23/4/2023م.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قرر محكمة الاحتلال جاء بزعم إحضار تقرير طبي جديد عن حالته في ظل خطورة وضعه الصحي.

يُشار إلى أنّ الأسير عدنان، معتقل منذ الخامس من شباط الماضي، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولاحقًا وجهت سلطات الاحتلال لائحة (اتهام) بحقّه، بالمقابل رفض الشيخ عدنان جميع ما ورد في لائحة الاتهام.

يذكر أن الحالة الصحية للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ نحو 75 يوماً على التوالي آخذة بالتدهور بشكل حاد وملحوظ وأي مضاعفات طارئة ستعرضه للاستشهاد بشكل مباشر.