البحوث الفلكية المصرية: احتمالية رؤية هلال العيد اليوم "مرتفعة جداً"

أكد عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري جاد القاضي، أن احتمالية رصد ورؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس "مرتفعة جداً".

وقال القاضي في مقابلة تلفزيونية:"إن "حساباتنا الفلكية تقول إن الهلال سيمكث في السماء .. المصرية لفترات تتراوح من 24 إلى 29 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية من 10 دقائق إلى 35 دقيقة".

وأضاف " بالتلسكوبات إن لم يكن بالعين المجردة احتمالية رصده ورؤيته (هلال شهر شوال) مرتفعة جدا جدا".

وأكد بالتالي أن غالبية الدول العربية والإسلامية ستتمكن من رؤية هلال شوال 1444 هـ بعد غروب يوم الخميس المقبل، والذي هو اليوم التاسع والعشرون من رمضان، ما يعني ان عيد الفطر 2023 سيكون يوم الجمعة من الناحية الفلكية.

وانتقد عميد معهد البحوث بشدة جمعية "مركز الفلك الدولي" الاماراتية التي كانت نفت الاربعاء، امكانية رؤية الهلال مساء الخميس، وذلك عبر بيان حمل تواقيع 25 باحثا فلكيا.

وأكد القاضي عدم صحة ما ذهب إليه بيان جمعية مركز الفلك "المغمورة"، والتي قال إن "هناك الكثير من علامات الاستفهام" عليها.

واعتبر أنه "من غير اللائق استباق الأحداث والقول بتعذر رؤيته (الهلال) لحاجة في نفس يعقوب"، مجددا اتهامه للجمعية التي قال إنها تسعى من وراء هذه البلبلة إلى "تسيلط الأضواء على نفسها".

ويعد معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أحد أعرق المعاهد البحثية في العالم العربي، ويتجاوز عمره 160 عاما.