تجدد الاشتباكات في السودان ومقتل أكثر من 270 مدني وفرار الآلاف

عادت الاشتباكات مجدداً إلى واجهة الأحداث في السودان، صباح اليوم الخميس 20/4/2023، وسط فرار آلاف المدنيّين من الخرطوم تحت القصف، بعد أقل من ساعات قليلة على بدء الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال شهود عيان، إن أصوات الانفجارات والاشتباكات بين طرفي النزاع، يتم سماعها منذ ساعات الصباح الباكر، في أنحاء متفرقة في العاصمة الخرطوم، وتحديدا في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، والقصر الجمهوري.

كما شهدت سماء الخرطوم، تحليقا للمقاتلات الحربية، فيما اندلعت الاشتباكات في أم درمان، حيث أعلنت قوات الدعم السريع تصديها لهجوم شنه الجيش في غرب أم درمان صباح اليوم، مشيرة إلى اسقاط طائرتين مروحيتين للجيش خلال الهجوم.

وأكدت "الدعم السريع"، التزام قواتها بمواقعها، وبوقف إطلاق النار منذ إعلان الهدنة.

من جانبه نشر الجيش السوداني، فيديو للسيطرة على قاعدة الشيفرليت في شمال غربي البلاد.

ارتفاع عدد الضحايا

وارتفع عدد الضحايا المدنيين في السودان، منذ بدء الاشتباكات، حتى صباح اليوم الخميس، إلى 198 قتيلا و1207 مصابين، وفقا اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، فيما أعلنت الأربعاء سفارات 15 دولة غربية في الخرطوم في بيان مشترك، مقتل أكثر من 270 مدنياً في المعارك.

وأفاد الهلال الأحمر السوداني، بأن طواقمه تواجه صعوبة كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

تبادل الإتهامات بخرق الهدنة

ويتبادل طرفا النزاع في السودان، الاتهامات بخرق الهدنة، حيث وجهت قيادة قوات الشرطة السودانية الإتهام إلى الدعم السريع بإدخال مسلحين إلى وزارة الداخلية وإدارة شرطة المرور.

الاشتباكات في السودان

وأكد الجيش، عدم مسؤوليته عن الهدنة الهشة، متهما الدعم السريع، بشن هجمات على مواقع استراتيجية من محيط المطار ومبنى القيادة العامة.

من جانبها، اعتبرت الدعم السريع، أن قوات الجيش، خالفت القانون الدولي الإنساني، وقواعد الاشتباك، وخرقت الهدنة المتفق عليها بوساطة دولية.