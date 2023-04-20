دعاء اخر شهر رمضان 2023 ادعية اخر يوم من رمضان 2023، شارف شهر رمضان للعام الجاري على الانتهاء، فمن قام بالأعمال الصالة واغتنمه على أكمل وجه فقد فاز، ومن تغافل عنه فقد خسر الكثير، إذ كانت أيامه معدودة وغادرنا بسرعة فائقة، ومع بقاء ساعات قليلة على مغادرة شهر الفضل والخير، يبحث غالبية المسلمين عن ادعية ختام شهر رمضان المبارك 2023، حتى يختتموا أعمالهم الصالحة في هذا الشهر المعظم بأدعية محببة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

دعاء وداع شهر رمضان 2023 تويتر

دعاء وداع شهر رمضان 2023 تويتر، أدعية كثيرة لا تعد ولا تحصى عن شهر رمضان المبارك، لكن هناك من ينتقي أدعية لاستقبال شهر رمضان المبارك وأدعية لنصف شهر رمضان وأدعية أخرى لانتهاء شهر رمضان المبارك ولليالي القدر أيضا، ومع انتهاء شهر رمضان المبارك فإن معظم المسلمين يشرعون بالدعاء لختام الشهر المبارك، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء وداع شهر رمضان 2023 تويتر.

دعاء نهاية رمضان 2023 قصير مكتوب pdf

دعاء نهاية رمضان 2023 قصير مكتوب pdf، وفق الجمعية الفلكية فإن شهر رمضان المبارك لهذا العام يكون 29 يوماً إذ بدأ يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي اليوم الخميس 21 ابريل 2023، لكن يثبت العيد من عدمه عند غروب شمس اليوم الخميس 20 ابريل 2023، إذ يرصد الآن المختصون هلال شهر شوال عند غروب شمس اليوم وفق ما أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسية الشيخ محمد حسين.

دعاء فجر الليلة الوتريه الاخيره 29 رمضآن أللهم

اللهم اجعل ختام شهر رمضآن

على الأمة الإسلامية وأجعل

جابرة للقلوب ساتره للعيوب

ماحية للذنوب مفرجة للكروب

أللهم تقبل فيه صيامأ

وقيامنا وصالح أعمالنا 💚كل

عام 💚



وأنتم



بخير pic.twitter.com/J4PTkzfgMW — 🌹مدام غادة🌹(2)حسابي الاحتياطي (@GhadtMdam) April 19, 2023

دعاء الساعات الأخيرة من رمضان 2023

دعاء الساعات الأخيرة من رمضان 2023، اللهم في اليوم الأخير من رمضان أسألك بقدرتك وعزّتك أن تمنحني من رحمتك ومن كرمك ولطفك، اللهمّ أسألك حسن المآل، وحسن الخاتمة، وأعتقني من نيران جهنّم والعذاب يوم يبعثون، اللهمّ في اليوم الأخير من رمضان هب لنا من فضلك ورحمتك، ولا تخيبنا، وصلّ اللهمّ على سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، يا رب في نهاية رمضان، اغفر لي ما قدّمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأعتقني من عذاب الدّنيا والآخرة، وتقبّل منّي عملي في الشهر الفضيل، اللهمّ أحسن خاتمتي.