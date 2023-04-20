ياسر مزهر: الصليب الأحمر متواطئ مع الاحتلال على قتل "خضر عدنان" ولم يصدر أي بيان بشأنه

أكد ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس 20/4/2023، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شريكة بصمتها على إعدام الشيخ خضر عدنان، ومتواطئة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح مزهر في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن الأسير عدنان يواصل إضرابه لليوم 76 عن الطعام بشكل متتالي، ولا زال الصليب الأحمر غير قادر على إصدار بيان "قلق" بشأن وضعه.

وكانت عائلة الشيخ عدنان، أكدت أمس، أن الاحتلال نقل الشيخ خضر عدنان لأكثر من عيادة لرفضه التغذية والعلاج وبالأمس نقل لأحد المشافي الإسرائيلية لخطورة وضعه الصحي.

وأوضح مزهر، أن لجنة الأسرى سلم الصليب الأحمر مذكرات قانونية بشأن الشيخ عدنان، إلا أنه لم يحرك ساكناً، مبيناً أن الصليب لم يقم بزيارة الشيخ عدنان إلا بعد 48 يوماً على الرغم من قيامه بزيارة الأسرى بعد 14 يوماً، بحجة رفض الاحتلال اعطاء تصاريح بذلك.

وأكد مزهر، أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر شريكة بصمتها عن حقوق الشعب الفلسطيني والأسرى الإنسانية، مع الاحتلال.

وقال مزهر:" نحن لا نعول كثيراً على الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية، كونها منحازة لإسرائيل على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى قضية الأسير المريض وليد دقة ومن قبلهم الشهيدين ناصر أبو حميد وفارس بارود.

وأضاف: الصليب لم يقم بواجباته حيال قضية الأسرى والشيخ خضر عدنان تحديداً، ونبحث عن وسائل ضاغطة على الصليب الأحمر من أجل القيام بدوره، حيث أن الأسير عدنان يواجه خطر القتل العمد مع سبق الاصرار.

وشدد مزهر، على أن الصليب الأحمر لم يصدر أي بيان حتى لو كان "قلق" بشأن قضية الأسير خضر عدنان".

وأشار مزهر إلى القوى الوطنية والإسلامية تقيم خيمة دعم واسناد للأسرى والشيخ عدنان، ستستمر فعالياتها لتوجيه رسائل دعم للأسير عدنان.

يُشار إلى أنّ الأسير عدنان، معتقل منذ الخامس من شباط الماضي، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولاحقًا وجهت سلطات الاحتلال لائحة (اتهام) بحقّه، بالمقابل رفض الشيخ عدنان جميع ما ورد في لائحة الاتهام.