بالصور جلسة محكمة للأسير عدنان اليوم وعائلته تشرع باعتصام مفتوح برام الله

لليوم الـ76 على التوالي، يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان، اليوم الخميس 20/4/2023، إضرابه عن الطعام في ظل تدهور كبير على صحته وتحذيرات من استشهاده، وسط تصاعد الفعاليات المساندة له، فيما قررت عائلته الاعتصام المفتوح أمام دوار المنارة وسط رام الله.

وشرعت عائلة الأسير الشيخ خضر عدنان، في اعتصام مفتوح على دوار المنارة وسط مدينة رام الله في ظل الخطر الحقيقي الذي يهدد حياته وتدهور وضعه الصحي مع دخوله اليوم 76 في إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقالت أم عبد الرحمن زوجة القيادي الشيخ خضر عدنان إن العائلة شرعت باعتصام مفتوح على دوار المنارة برام الله لإيصال رسالتها إلى كل أحرار العالم ودق ناقوس الخطر حول الوضع الصحي الحرج للشيخ الذي أصبح مهدداً بالاستشهاد في أي لحظة.

ووجهت رسالة عاجلة إلى السلطة الفلسطينية وكل القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة وقوف الجميع عند مسؤولياته والوقوف معه في معركته مؤكدة أن من حق أبنائه الاحتفال معه مع حلول عيد الفطر السعيد.

وأفادت أن محكمة سالم العسكرية تعقد جلسة للشيخ خضر اليوم حيث تمت إعادته لمستشفى الرملة في حالة صحية صعبة بعد رفضه أخذ التغذية القسرية والخضوع للفحوصات الطبية، مشيرة إلى أنه مستمر في إضرابه حتى نيل حريته وتحقيق مطالبه المشروعة.

يشار إلى أن الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ76 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال وسط تحذيرات من استشهاده نتيجة تردي وضعه الصحي ودخوله مرحلة الخطر الشديد.

وكانت زوجة الشيخ الأسير خضر عدنان، أكدت أمس، أن الشيخ خضر عدنان مصمم على استكمال معركته حتى الحرية مهما كان الثمن.





كما أكدت زوجة الشيخ عدنان خلال تصريحات صحفية، أن الوضع الصحي للشيخ خضر صعب جدًا وهو يتقيأ باستمرار وقد أوصاني في حال الشهادة، مشددة على أن الاحتلال يعمل اليوم على الاستفراد بالشيخ خضر عدنان في ظل غياب الحاضنة المطلوبة.

وقالت:" إن محاولات الاستفراد بالشيخ خضر عدنان والنيل من عزيمته من قبل الاحتلال تحول حتى دون متابعة دقيقة لوضعه الصحي"، مؤكدة أن الاحتلال لا يمكن أن يرضخ إلا بالقوة وإلا إذا ضغطنا عليه وهي معركة كسر عظم بين الأسير وإدارة السجون.