بالصور الأسير خضر عدنان يواصل معركته وعائلته تشرع باعتصام مفتوح برام الله

لليوم الـ76 على التوالي، يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان، اليوم الخميس 20/4/2023، إضرابه عن الطعام في ظل تدهور كبير على صحته وتحذيرات من استشهاده، وسط تصاعد الفعاليات المساندة له، فيما قررت عائلته الاعتصام المفتوح أمام دوار المنارة وسط رام الله.

وكانت زوجة الشيخ الأسير خضر عدنان، أكدت أمس، أن الشيخ خضر عدنان مصمم على استكمال معركته حتى الحرية مهما كان الثمن.





كما أكدت زوجة الشيخ عدنان خلال تصريحات صحفية، أن الوضع الصحي للشيخ خضر صعب جدًا وهو يتقيأ باستمرار وقد أوصاني في حال الشهادة، مشددة على أن الاحتلال يعمل اليوم على الاستفراد بالشيخ خضر عدنان في ظل غياب الحاضنة المطلوبة.

وقالت:" إن محاولات الاستفراد بالشيخ خضر عدنان والنيل من عزيمته من قبل الاحتلال تحول حتى دون متابعة دقيقة لوضعه الصحي"، مؤكدة أن الاحتلال لا يمكن أن يرضخ إلا بالقوة وإلا إذا ضغطنا عليه وهي معركة كسر عظم بين الأسير وإدارة السجون.