بينهم أسير مُحرر.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 20 أبريل 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطناً، خلال حملة مداهمات في عدة مناطق بالضفة والقدس الليلة الماضية.

واقتحمت قوة احتلالية قرية سالم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه واعتقلت منه المواطن محمد عمار فريد عيسى.

كما اقتحمت قوة أخرى قرية دير الحطب شرق نابلس واعتقلت المواطن زيد عبد اللطيف حسين من منزله بعد أن فتشته.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حازم قرعاوي، نجل النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، عقب اقتحام منزله في مخيم نور شمس شرق طولكرم، وخلفت أضرارًا مادية في المنزل والمركبات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الزغيبي عقب اقتحام منزله في بلدة كفرذان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين ويداهم منازل المواطنين ويعتقل أعداداً منهم بذرائع واهية للتنغيص على حياتهم.