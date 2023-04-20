بالفيديو مانشستر سيتي يُقصي بايرن ميونخ ويضرب موعداً مع ريال مدريد بنصف نهائي دوري الأبطال

أقصى نادي مانشستر سيتي مضيفه بايرن ميونخ الليلة الماضية، ليتأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- 2023، لضرب موعداً مع بطل النسخة الماضية ريال مدريد.

وتعادل مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ بهدف لمثله، ليلغ الأول نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مستفيداً من فوزه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

هذا، وافتتح النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 57، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما عادل يوزوا كيميش لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وضرب بطل إنجلترا موعداً في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) الذي أقصى تشيلسي الإنجليزي بالفوز عليه 4-0 في مجموع المباراتين.