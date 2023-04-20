محكمة تونس تصدر قراراً باعتقال راشد الغنوشي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
20 ابريل 2023
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية.jpg
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أصدرت المحكمة البدائية في تونس، اليوم الخميس 20 ابريل 2023، قراراً باعتقال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي صابر العبيدي، بأن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".

أتى قرار المحكمة، عقب ساعات من التحقيق مع الغنوشي وعدد من قيادات حزبه من قبل قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية، الذي اتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، على حد قوله.

يشار إلى أن راشد الغنوشي أُوقف مساء الاثنين الماضي، إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية.

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