هل عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة أم السبت متى عيد الفطر المبارك

هل عيد الفطر المبارك يوم الجمعة أم السبت متى عيد الفطر المبارك، تزامنا مع قرب ختام شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، وانتظار قدوم عيد الفطر المبارك، تزيد الأحاديث في كل عام في مثل هذه الأوقات عن موعد قدوم عيد الفطر المبارك إذ أثيرت كثير من التساؤلات عن الموعد الرسمي لقدوم عيد الفطر، فالبعض يقول يأتي يوم الجمعة وجمعيات فلكية أخرى تقول إن السبت أول أيام عيد الفطر، ومع اللغط الذي يحصل في هذه الأثناء إلا إن عيد الفطر يثبت رسميا بعد رؤية هلال شهر شوال عند غروب اليوم الخميس 20 ابريل 2023.

متى عيد الفطر المبارك 2023

متى عيد الفطر المبارك 2023، الجمعية الفلكية الفلسطينية أصدرت العديد من التصريحات الصحفية والمصورة تفيد بأن عيد يبدأ عيد الفطر المبارك 1444 هجري يوم الجمعة، واليوم الخميس هو يوم وقفة العيد، إلا إن المركز الفلكي الدولي أصدر تصريحا يؤكد فيه حلول عيد الفطر المبارك يوم السبت المقبل 21 ابريل 2023، ولهذا الأمر وللتوضيح بشأن هذه المسألة يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات موعد عيد الفطر المبارك 2023 في فلسطين والدول العربية ويرفقه عبر الموقع حال التأكد وثبوته رسميا بعد الإعلان عنه من قبل دار الإفتاء الفلسطينية.

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هل عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة أم السبت؟

هل عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة أم السبت؟ ودعاء الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والديار المقدسة أول أمس الثلاثاء بتحري هلال شهر شوال قبل غروب شمس اليوم الخميس 20 ابريل 2023، فإذا ثبت رؤية هلال شوال فإن العيد يكون يوم غد الجمعة، وفي حال لم يثبت فإن أول أيام عيد الفطر المبارك يكون السبت المقبل 22 ابريل 2023، الآن ينتظر المسلمون في فلسطين ساعات المساء لتحري هلال شهر شوال.

متى عيد الفطر 2023 فلسطين

متى عيد الفطر 2023 فلسطين، في وقت سابق قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إنها قامت بتشكيل 8 لجان تحري، وتوفير 15 تلسكوبا فلكيا لرصد وتحري هلال شهر شوال اليوم الخميس 20 ابريل 2023، وابلاغ نتيجة التحري لدار الافتاء الفلسطينية لاتخاذ القرار المناسب لذلك بشأن أول يوم عيد الفطر المبارك 2023، فإذا ثبت رؤية الهلال فإن العيد يكون غداً الجمعة وإن لم تثبت يكون السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير.