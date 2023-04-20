الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على الأراضي الفلسطينية لهذ السبب!

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 20 إبريل 2023، فرض اغلاق تام على الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وقالت وسائل اعلام عبرية: إن جيش الاحتلال أعلن فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية لمدة 3 أيام، اعتباراً من الاثنين الـ 24 من أبريل/نيسان الجاري بدعوى إحياء ما يسمى "يوم الذكرى"، و"يوم الاستقلال".

وفي كل مرة يفرض جيش الاحتلال طوقاً أمنياً على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بذرائع احياء أعياده ومناسباته السنوية، وهو ما يؤدي إلى تضرر المواطنين الفلسطينيين من تلك القرارات المجحفة.