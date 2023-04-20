وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير في قلقيلية

توفي مواطن 40 عاماً الليلة الماضية، متأثراً بإصابته جراء حادث سير تعرض له قبل أسبوع في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات: إن الحادث وقع بين دراجة كهربائية، ومركبة وتم نقل سائق الدراجة الكهربائية إلى المشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لتلقي العلاج نظراً لإصابته البليغة وأعلن الأطباء مساء اليوم عن وفاته.

وأكد ارزيقات في تصريح صحفي، أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً بالحادث في حينه وتم توقيف سائق المركبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقة أصولاً.

وناشد العقيد ارزيقات جميع المواطنين بضرورة مراعاة شروط السلامة والأمان أثناء قيادة المركبات والامتناع عن قيادة الدرجات الكهربائية لما تشكله من خطورة على حياتهم.