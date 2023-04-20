بالفيديو والصور إصابتان برصاص الاحتلال واعتقالات خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم

أُصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 20 ابريل 2023، خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول إصابتين برصـاص قوات الاحتـلال الحي في الأطراف إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

واندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الخميس، بين مقاومون فلسطينيون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مقاومين فلسطينيين استهدفوا بالرصاص الحي، قوات الاحتلال تزامناً مع اقتحامها مخيم نور شمس، مما اضطر قوات الاحتلال لاستدعاء تعزيزات عسكرية.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حازم قرعاوي، نجل النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، عقب اقتحام منزله في مخيم نور شمس، وخلفت أضرارًا مادية في المنزل والمركبات.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية نفذت 13 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس المحتلتين، ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، شملت 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإعطاب آلية عسكرية، رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.





