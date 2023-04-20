بالفيديو والصور "حادثة مأساوية".. عشرات الوفيات والإصابات بحادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في صنعاء

توفى، فجر الخميس 20-4-2023، 90 شخصًا على الأقل وأصيب المئات في حادثة تدافع وقعت خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمينية صنعاء.

وأفادت مصادر صحفية يمينة، بوفاة 90 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين بجراح متفاوتة، جراء التدافع أمام مركز توزيع مساعدات تابع لأحد التجار، بينما أشار أخرون، إلى أن الحادثة وقعت في مدرسة معين بباب اليمن أثناء عملية توزع الزكاة بواقع 20 دولار لكل شخص مقدمة من رجل أعمال.

من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، في تصريح صحفي، الحادثة بـ"مأساوية" و"المؤلمة"، مؤكدًا أنها وقعت جراء التدافع الكبير لعدد من المواطنين بسبب التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق مع الوزارة.

مشاهد مؤلمة من حادث التدافع في العاصمة صنعاء الذي أدى حتى الآن الى وفاة 78 وعشرات الجرحى منهم 13 حالتهم خطيرة. pic.twitter.com/euux1o7n4r — فيصل مدهش (@FaisalModhesh) April 19, 2023

وبحسب مكتب رئاسة الجمهورية اليمينة، فإن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، وجه بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة التدافع.

وعبر المشاط، عن التعازي لأسر الضحايا في حادثة التدافع في أحد مراكز توزيع المساعدات لأحد التجار في أمانة العاصمة.



