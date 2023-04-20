بالفيديو والصور "حادثة مأساوية".. عشرات الوفيات والإصابات بحادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في صنعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:58 ص
20 ابريل 2023
وفيات بحادثة تدافع اثناء توزيع مساعدات مالية في صنعاء باليمن اليوم الخميس 20-4-2023
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توفى، فجر الخميس 20-4-2023،  90 شخصًا على الأقل وأصيب المئات في حادثة تدافع وقعت خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمينية صنعاء.

وأفادت مصادر صحفية يمينة، بوفاة 90 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين بجراح متفاوتة، جراء التدافع أمام مركز توزيع مساعدات تابع لأحد التجار، بينما أشار أخرون، إلى أن الحادثة وقعت في مدرسة معين بباب اليمن أثناء عملية توزع الزكاة بواقع 20 دولار لكل شخص مقدمة من رجل أعمال.

من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، في تصريح صحفي، الحادثة بـ"مأساوية" و"المؤلمة"، مؤكدًا أنها وقعت جراء التدافع الكبير لعدد من المواطنين بسبب التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق مع الوزارة.

وبحسب مكتب رئاسة الجمهورية اليمينة، فإن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، وجه بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة التدافع.

وعبر المشاط، عن التعازي لأسر الضحايا في حادثة التدافع في أحد مراكز توزيع المساعدات لأحد التجار في أمانة العاصمة.

وفيات واصابات خلال توزيع مساعدات مالية في صنعاء باليمن اليوم الخميس 20-4-2023

 

وفيات واصابات خلال توزيع مساعدات مالية في صنعاء باليمن اليوم الخميس 20-4-2023

 

وفيات واصابات خلال توزيع مساعدات مالية في صنعاء باليمن اليوم الخميس 20-4-2023


 

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