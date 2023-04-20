سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 20-4-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية مساء اليوم الخميس 20-4-2023 ، وتم نشر هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري من أجل الاطلاع على الأسعار الجديدة للذهب في سوريا حيث سجل محرك جوجل الشهير في الساعات الأولى عمليات بحث الكترونية على جوجل الشهير الذي تجاوزت العشرين ألفا ويترتب على الجميع من الان في المتابعة .

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 20-4-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 428,000، ومبيع: 431,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 429,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 428,000 ، مبيع: 431,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 429,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 432,000 ، مبيع: 435,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 434,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 433,000 ، مبيع: 435,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 435,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 474,286 وشراء 473,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 434,762 وشراء 433,714 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 415,000 وشراء 414,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 355,714 وشراء 354,857 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 276,667 وشراء 276,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 237,143 وشراء 236,571 ليرة .

سعر الاونصة بيع 14,750,286 وشراء 14,714,743 ليرة .

سعر الجنيه الذهب بيع 3,320,000 وشراء 3,312,000 ليرة .

سعر الكيلو بيع 474,285,714 وشراء 473,142,857 ليرة .

وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية مساء اليوم الخميس 20-4-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لأخر اختلافًا نسبيًا .