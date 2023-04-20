عودة أول دفعة من جنود مصر "المحتجزين" بالسودان

أفاد إعلام مصري مساء الأربعاء، بـ"وصول أول دفعة من الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين بالسودان للقاهرة"، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية ستكون "خلال ساعات".

جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة" الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، بعد نحو 5 أيام من بث قوات "الدعم السريع" عبر حسابها بتويتر، مقطع فيديو يشير لوجود عسكريين مصريين بحوزتها بعد اندلاع اشتباكات مع الجيش السوداني السبت.

وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية: بـ"وصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين بـ السودان إلى القاهرة"، مشيرة إلى أن "الدفعة الثانية تصل خلال ساعات".

وكانت القناة ذاتها أوردت أنباء بشأن وصول الدفعة الأولى للقاهرة، دون تعقيب رسمي من الجيش أو الرئاسة بمصر.

والسبت، أكد الجيش المصري أن هؤلاء العسكريين الذين لم يذكر عددهم، "كانوا في تدريبات عسكرية مع نظرائهم السودانيين وجار تأمين عودتهم".

فيما كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عقب ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن هناك اتصالات مستمرة لتأمين عودة العسكريين المصريين "في أسرع وقت".

والأربعاء، قالت قوات "الدعم السريع" بالسودان في بيان: "نعلن نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم".

وأضافت: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد".

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين قوات "الدعم السريع" والجيش في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.