موعد عيد الفطر في فلسطين ومصر والسعودية..!

ساعات قليلة ويحل علينا عيد الفطر المبارك، وهو أحد المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في كل دول العالم، لذلك يبحث معظم المسلمين حول العالم عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وسوف نستعرض في السطور التالية اول أيام عيد الفطر في فلسطين ومصر والسعودية وموعد تحري هلال شهر شوال 2023.

استطلاع هلال شهر شوال

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، الدكتور جاد القاضي، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس في المعهد، فسوف يولد هلال شهر شوال بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة، غداً الخميس التاسع والعشرين من رمضان 1444هـ الموافق 2023/4/20م.

وقال المعهد، إن هلال شهر شوال سوف يبقى لمدة 23 دقيقة في سماء مكة المكرمة، ولمدة 27 دقيقة في القاهرة بعد غروب شمس يوم الخميس، ومن المقرر أن يبقى الهلال الجديد في سماء محافظات مصر لمدد تتراوح بين 24- 29 دقيقة، بينما يبقى هلال شهر شوال الجديد في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10 و35 دقيقة.

اول أيام عيد الفطر في مصر

وبحسب البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فسوف تكون غرة شهر شوال 1444هـ فلكيًا في مصر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م، وهو أول أيام عيد الفطر 2023.

اول أيام عيد الفطر في فلسطين

تتوقع الجمعية الفلكية الفلسطينية، ولادة هلال شهر شوال 1444 صباح يوم الخميس الموافق 20 ابريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا.

ووفقا للجمعية الفلكية، فسوف تغرب الشمس يوم الخميس في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما يغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة، ويمكث 26 دقيقة، وبهذا يكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة.

وعليه من المتوقع أن تعلن فلسطين، موعد عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023، وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما.

أول أيام عيد الفطر في السعودية

كشفت الحسابات الفلكية في المملكة العربية السعودية، أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، هو غرة شهر شوال 1444هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).