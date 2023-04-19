لأول مرة منذ 23 عامًا.. كوهين يصل تركمانستان لافتتاح السفارة "الإسرائيلية"

أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" إيلي كوهين، يصل إلى تركمانستان لافتتاح سفارة تل أبيب.

وحسب الاعلام العبري، فإن زيارة وزير الخارجية تأتي لأول مرة منذ 23 عامًا.

وأوضح أن الوزير كوهين سيفتتح سفارة "إسرائيل" في العاصمة التركمانية عشق أباد، على بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الشمالية الشرقية لإيران، وسيكون المكتب الدبلوماسي أقرب سفارة لإسرائيل إلى الأراضي الإيرانية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن رئيس الحكومة السابق شمعون بيرس، كان آخر دبلوماسي "إسرائيلي" زار تركمانستان قبل 3 عقود، حيث كان وزيرا للخارجية آنذاك، عندما سافر إلى هناك في العام 1994، بعد 3 سنوات من انهيار الاتحاد السوفيتي.