قائد ريال بيتيس "خواكين" يعتزل كرة القدم

أعلن المخضرم الإسباني سانشيز رودريغيز خواكين قائد نادي ريال بيتيس، اليوم الأربعاء، اعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم، عقب مسيرة كروية في الملاعب استمرت 23 عامًا.

ويعد خواكين (41 عامًا من مواليد 21 يوليو/ تموز 1981) خريج مدرسة ريال بيتيس، ولعب له معظم فترات مشواره الاحترافي، حيث خاض معه 480 مباراة سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 45 هدفًا آخر.

وبدأ خواكين مسيرته الاحترافية يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2000، بقميص ريال بيتيس، وبقي معه حتى عام 2006، حينما انتقل إلى فريق فالنسيا الذي لعب له هو الآخر حتى عام 2011، قبل أن يتحول إلى مالاغا الذي استمر معه لموسمين.

وانضم ابن الأندلس إلى فيورنتينا الإيطالي في 2013 ولعب للفيولا إلى غاية 2015، وهي السنة التي عاد فيها مجددًا إلى ريال بيتيس ليصبح قائده ويعلن اعتزال الكرة بين جدرانه شهر يونيو/ حزيران المقبل مع انتهاء عقده.

ورغم مسيرته الطويلة في الملاعب، لم يتوّج خواكين كثيرًا بالألقاب، إذ لم يفز سوى مرتين بكأس ملك إسبانيا، مع ريال بيتيس موسمي 2004-2005، و2021-2022.

وفي المجمل، خاض خواكين طوال مسيرته الاحترافية حتى الآن 839 مباراة، سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 102 آخرين. كما مثّل المنتخب الإسباني في 51 مباراة دولية بين 2002 و2007 سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أربعة مثلها.