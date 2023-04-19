تربية أريحا والأغوار تعلن عودة الدوام في كافة مدارسها بعد العيد مباشرة

أعلنت تربية أريحا والأغوار ومدارسها والأسرة التعليمية العودة الكاملة للدوام في كافة مدارسها بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة.

وثمنت مديرية التربية والتعليم في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، استجابة المعلمين والمعلمات للعودة للدوام، وقالت في بيان صدر عنها: نعلن عن عودة الدوام الكامل بمشيئة الله في مدارسنا اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٤/٢٠٢٣ كالمعتاد، كما نرجو من أولياء الأمور التعاون التام في متابعة دوام الطلبة حيث ستتم مناقشة الخطط الدراسية للفاقد التعليمي مباشرة بعد عطلة العيد وتقييم الوضع الأكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتقدم مدير عام التربية والتعليم في أريحا محمد احمد الحواش بالشكر لجموع المعلمين والمعلمات لاستجابتهم للنداءات المتكررة من ابناء شعبنا وقيادتنا الحكيمة، ولكل من ساهم في عودة انتظام العملية التعليمية على المستويات الرسمية والشعبية والفصائلية.