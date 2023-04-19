الاحتلال يعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 19 ابريل 2023، مواطناً بعد الاعتداء عليه وضربه، على حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعدما أغلقت الحاجز أمام حركة المواطنين.

وذكر شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على سائق إحدى المركبات، وأجبرته على النزول من مركبته واعتدت عليه بالضرب قبل أن تقيده وتنقله في سيارة عسكرية، وذلك بعدما أغلقت حاجز زعترة بالاتجاهين، الأمر الذي تسبب بحصول أزمة خانقة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التضييق على المواطنين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، بهدف التنغيص على حياتهم وتهجيرهم من ممتلكاتهم وأراضيهم والسيطرة عليها.