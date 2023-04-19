لماذا استبدل أنشيلوتي بنزيما وألابا في مباراة تشيلسي؟

برر مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، استبدال نجميه كريم بنزيما وديفيد ألابا أمام تشيلسي ليلة أمس الأربعاء.

وأبدى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على تشيلسي 2-0 أمس الثلاثاء، في إياب ربع النهائي.

وسجل البرازيلي رودريغو غويش هدفي الريال في شباك تشيلسي في الدقيقتين 58 و80.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كان من المعروف أننا سنعاني في هذا النوع من المباريات. في الشوط الأول، واجهنا مشكلات في الجانب الأيسر، ثم قمنا بتصحيح الوضع".

وأضاف: "إنها مباراة متكاملة. كان لدينا مستوى جيد جدا، وكنا أقوياء في الدفاع. كان تأهلا مستحقا، ونحن سعداء جدا بهذا الفوز".

وعن استبدال المدافع دافيد ألابا والمهاجم كريم بنزيما، أوضح المدرب الإيطالي: "ألابا لديه إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية ولم يتمكن من الاستمرار في المباراة. كريم كان يعاني من إصابة في القدم في نهاية المواجهة ولهذا تم استبداله. عندما سجلنا الهدف الثاني، كنا بحاجة فقط للدفاع".

واختتم أنشيلوتي بالحديث عن تأهل فريقه السابق ميلان إلى نصف نهائي دوري الأبطال وإمكانية مواجهته في النهائي: "نحن نفكر في أنفسنا. أنا سعيد بأن يصل ميلان إلى الدور نصف النهائي بعد وقت طويل".

ويلتقي ريال مدريد في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم على ملعب أليانز أرينا" في ميونخ إيابا، علما بأن السيتي كان قد فاز ذهابا بثلاثية دون رد.