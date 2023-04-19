هل زودت الصين روسيا بطائرات مسيرة؟

رفضت الصيان اليوم الأربعاء 19 ابريل 2023، اتهامات تزويد روسيا بطائرات دون طيار لأغراض عسكرية.

جاء بيان وزارة التجارة الصينية، ردًا على تقارير إعلامية، عن مزاعم توريد الصين طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في مناطق الصراع: "تواصل الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، في الوقت نفسه، أنها لا تفكر في أفعالها، ولكن مع بعض الدول الغربية، دون أي سبب تنشر معلومات كاذبة حول تصدير الطائرات دون طيار الصينية إلى روسيا، وتشويه سمعة الشركات الصينية. وأن الصين تعارض هذا بشكل قاطع".

وقال بيان الوزارة: "أن الصين اتخذت دائمًا موقفًا عادلًا بشأن أوكرانيا وبذلت قصارى جهدها لحل الأزمة سياسيًا".

ونوهت إلى أن "الصين لديها قواعد صارمة لتصدير الطائرات دون طيار، والتي بموجبها يجب التحقق من أن الطائرات المصدرة سستخدم للأغراض السلمية".

وأضافت: "أما بالنسبة للطائرات المدنية العادية دون طيار، لا توجد قيود دولية عليها، ودول العالم، لم تدرج الطائرات المدنية دون طيار في نطاق ضوابط التصدير، بل يسمح لها بالتجارة الحرة"، مؤكدة أنه "بعد الأزمة في أوكرانيا، علقت بعض الشركات الصينية التي تنتج طائرات مدنية دون طيار أنشطتها في مناطق الصراع".

وشددت وزارة التجارة على أن، "الصين ستواصل تشديد ضوابط التصدير على الطائرات دون طيار وتدعو الأطراف المعنية على فعل الشيء نفسه، من أجل منع استخدام أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار في ساحات القتال وفي مناطق الصراع".