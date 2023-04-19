بعد هزيمة النصر من الهلال..ما هو مصير رونالدو في الدوري السعودي؟

فجرت الهزيمة التي تلقاها نادي النصر أمام مضيفه الهلال، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة ال25، من دوري روشن السعودي للمحترفين، أزمة كبرى في الوسط الرياضي السعودي.

وتسببت هزيمة النصر في الديربي بغضب قائد العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عبر عن غضبه بعد نهاية المباراة بسلوك غير رياضي، مما دفع الجماهير بمطالبة الجهات المسؤولة بإتخاذ أقصى العقوبات.

وأعادت اللقطة التي قام بها النجم البرتغالي خلال خروجه من الملعب وقبل دخوله النفق المؤدي لغرف اللاعبين، حادثة لاعب الاتحاد السابق الغيني الحسن كيتا، الذي قام بالتصرف بطريقة مشابهة لما قام به الدون، وذلك في موسم 2008، خلال المباراة التي جمعت العميد بالشباب.

وبعد تلك الحادثة، اتخذ سمو الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بالموافقة على توصيات لجنة الانضباط ولجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تضمنت إلغاء عقد اللاعب مع نادي الاتحاد، وعدم السماح بالأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا، بالإضافة إلى رفع ما قام به اللاعب إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وأدان قطاع واسع من جماهير الكرة السعودية، سلوك كريستيانو رونالدو، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاع عقوبة على النجم البرتغالي مشابهة لعقوبة كيتا.

وعلق لاعب الهلال السابق فيصل ابوثنين، على هذه الحادثة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الاتحاد السعودي على المحك امام هذا الفعل المعيب فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة".

وأتم:" فهل تطغى المجاملة على تطبيق النظام والقانون على المتجاوزين أيا كانت شهرتهم".