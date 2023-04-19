مستوطنون يهدمون 5 محال تجارية في الخليل

هدم مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 19 ابريل 2023، عدداً من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عبان، بأن مستوطنين هدموا بحماية من قوات الاحتلال نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق "الرايش" قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة.

وذكر الشهود، أن تلك المنطقة مغلقة ومعزولة بالكامل من قبل قوات الاحتلال منذ أكثر من 25 عاماً، ويُمنع على المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، وبالمقابل، هي مفتوحة بالكامل أمام المستوطنين.

يشار إلى أن المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال تتغول على المواطنين وممتلكاتهم في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة/ تمهيداً للاستيلاء على الأرض وبناء وحدات استيطانية جديدة مكانها.