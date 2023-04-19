بالصور مهجة القدس والإطار النسوي لحركة الجهاد ينظمان وقفة دعم وإسناد للأسيرين عدنان ودقة

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء للأسرى والجرحى والإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي- إقليم الشمال، صباح اليوم الأربعاء، وقفة دعم وإسناد للأسير القائد الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (74) على التوالي في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله التعسفي والأسير المفكر وليد دقة.

وفي كلمة مهجة القدس قال أ. تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى: "يأتي هذا العام ولا زلت أوجاع أسرانا الأبطال مستمرة داخل سجون الاحتلال، هناك 4500 أسير يمارس بحقهم شتى أنواع التضييق والحرمان من قبل ما يسمى إدارة مصلحة السجون".

وأضاف الزعانين "أن الأسير الشيخ القائد خضر عدنان لازال مستمر في معركة الكرامة والعزيمة في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (74) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، خضر عدنان في أمعاءه الخاوية يقف اليوم صابرًا وشامخًا في وجه إجرام هذه الحكومة الفاشية الصهيونية، والأسير المفكر وليد دقة الذي يعاني من إهمال طبي متعمد داخل سجون الاحتلال الصهيوني".

وأشار الزعانين أن الوضع الصحي الصعب الذي يمر به الشيخ خضر عدنان يزداد سوءاً وجسده يتلاشى بشكل واضح وهو لا يستطيع الدخول للحمام، وجسده يميل إلى الاصفرار، وأي حركة يقوم بها يغمى عليه، ويتقيأ بشكل دائم، والوضع الصحي الخطير للأسير المفكر وليد دقة الذي يزداد سوءًا ودخل في غيبوبة وجسده لا يستجب للعلاج، مضيفًا أن الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها جراء تعرضها تعاني من إهمال طبي داخل أسرها.

وفي كلمة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي قالت أ. إيمان صالح: "نقف اليوم ونحن نشد عزم أسرانا وأسيراتنا في الذكرى الـ (49) ليوم الأسير الفلسطيني، ولا زال يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني أكثر من 4800 أسير وأسيرة، منهم 29 أسيرة يواصل الاحتلال الصهيوني اعتقالهن في سجن الدامون، في ظروف اعتقاليه مهينة حتى للحيوان والحجر، من بينهن ثلاث قاصرات، وسبع أمهات ومن بين الأسيرات: 6 أسيرات جريحات، وأصعب حالاتهن الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها جراء تعرضها لحروق خطيرة أصابت 60% من جسدها".

وأضافت صالح كما يسطر الأسرى أروع ملامح البطولة والفداء في ثورة الأمعاء الخاوية، والتي يقف شامخًا بها اليوم مفجرها وصانعها الشيخ الحر الأبي القائد خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (74) على التوالي في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله التعسفي، وسط تدهور خطير وسريع على صحته.

وطالبت صالح كافة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى عدم الكيل بمكيالين، والنظر إلى مظلومية الأسرى والقضية الفلسطينية منذ أكثر من قرن من الزمان، داعية كل مكونات ووسائل الإعلام الفلسطيني إلى تصدير مظلومية الأسرى إلى العالم، وحشد الطاقات والإمكانات، وتشكيل ورقة ضغط على المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل التحرك الفوري والجاد لتجريم المحتل الغاصب على هذه الجريمة بحق الإنسانية.



















