موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، اعتمدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة موعد بدء عطلة عيد الفطر السعيد 2023، وكذلك موعد العمل بالتوقيت الصيفي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، إذ كان من المفروض العمل بالتوقيت الصيفي في تاريخ 25 مارس الماضي في فلسطين إلا أن حلول عيد الفطر المبارك في ذات التوقيت أدى إلى اعلان الحكومة عن تأخير موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023، وسنوافيكم بالتوقيت الجديد الذي أٌرته الحكومة الفلسطينية.

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023، كانت الحكومة الفلسطينية في رام الله قد أقرت موعداً جديداً للعمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023، وهو بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك 2023، إلا إن تصريحان لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة قررت موعداً جديداً من أجل العمل بالتوقيت الصيفي في قطاع غزة، وسينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023.

موعد التوقيت الصيفي 2023 في فلسطين

موعد التوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، واعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء 19/4/2023، إجازة عيد الفطر السعيد، اعتباراً من صباح يوم الخميس 20/04 وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 24/4، أما فيما يخص موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، فقد قررته بدءاً من فجر يوم السبت الموافق 29/04/2023م، وبهذا على المعنيين أن يكونوا على اطلاع بالتوقيت الجديد حتى لا يتأخروا عن وظائفهم أو أعمالهم.

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بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين

بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023 في فلسطين، العمل بالتوقيت الشتوي يعني أنه تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، فمثلاً بدلا من أن تكون الساعة ال10 ليلاً تكون التاسعة، أما التوقيت الصيفي فخلاف ذلك تماماً، إذ تتقدم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، لذلك يحدث لغط في التوقيت عند أول يومين من تغييره ويبدأ الناس بالتساؤل عبر السوشيال ميديا عن كم الساعة الآن.