مانشستر سيتي يقابل بايرن ميونخ وهالاند على موعد مع انجاز تاريخي

من المقرر أن يحل نادي مان سيتي ضيفاً على نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء 19 ابريل 2023، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وفي هذا الخصوص، ألقت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" الضوء على إنجاز محتمل للمهاجم البالغ 22 عاماً، الذي يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 11 هدفاً، مشيراً إلى إمكانية تسجيل إيرلينغ هالاند لرقم قياسي حال هزه لشباك البايرن اليوم، ليصل إلى 12 هدفاً.

وحال حدوث ذلك، سيصبح هالاند ثاني لاعب من البريميرليغ يسجل 12 هدفاً في موسم واحد بدوري الأبطال بعد الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد بموسم 2002-2003.

لكن الدولي النرويجي سيتفوق حال معادلة الرقم، على المهاجم الهولندي المعتزل، نظرا لوصوله إلى 12 هدفاً في 8 مباريات فقط، بينما سجل فان نيستلروي 12 في 9 لقاءات.

وبإمكان هالاند الانفراد بالرقم القياسي حال تسجيله ثنائية، ليصبح أول لاعب من البريميرليغ يصل إلى 13 هدفاً في موسم واحد.

كما أن هالاند بإمكانه إنهاء الموسم برقم آخر، لم يسبقه إليه من البريميرليغ سوى فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو بإنهاء الموسم هدافاً للبطولة.