دون الإعلان عن أي سلف.. حكومة غزة تحدد موعد اجازة العيد والتوقيت الصيفي

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء 19/4/2023 ، اعتماد إجازة عيد الفطر السعيد، اعتباراً من صباح يوم الخميس 20/04 وحتى مساء يوم الاثنين 24/4، وبدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 29/04/2023م، دون الإعلان عن صرف اي سلف او جزء من الراتب قبل عيد الفطر المبارك.

وأصدرت لجنة العمل الحكومي قراراً بتمديد صرف مبلغ مليون شيقل شهرياً لدعم فاتورة رواتب الهيئات المحلية حتى 30/06/2023م ، بالإضافة الى توفير الاحتياجات الطارئة للفصل الدراسي الثاني في مراكز التدريب المهني بوزارة العمل.

وب تحديث الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية المعتمدة في الدوائر الحكومية، واعتماد تكليف مجموعة من الموظفين بوظائف إشرافية.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي إقرار سياسة التعامل مع ملف الشواغر الوظيفية الطارئة في الدوائر الحكومية للعام 2023م ، واعتماد إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل مع الأطفال المتسولين ، والإطلاع على تقرير السلع الأساسية من المخزون السلعي.