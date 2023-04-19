وزارة الأسرى تطلق نداءً عاجلاً لإنقاذ حياة الأسير الشيخ خضر عدنان

أطلقت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 19/4/2023، نداء عاجلاً لكل المنظمات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 74 على التوالي، والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه.

وقالت وزارة الأسرى :" إن المعطيات والمؤشرات التي ترد تباعا حول الحالة الصحية للأسير خضر عدنان تؤكد أنه قد يفقد حياته في أي لحظة".

وشددت على أن استمرار الاحتلال في تجاهل مطالبه سيكون له تداعيات خطيرة على كل الصعد.

ووصل الأسير عدنان وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة، ومحتجز في "عيادة سجن الرملة" في ظروفٍ قاسية.

وكان عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين وعاثت فيه خرابًا قبل أن تعتقله.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالًا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام رفضًا لاعتقاله، علما أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.