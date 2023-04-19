نشطاء يغلقون مداخل القنصلية "الإسرائيلية" في كاليفورنيا بسلاسل حديدية

أغلق أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية مداخل القنصلية الإسرائيلية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية بسلاسل حديدية.

وتظاهر النشطاء اليوم أمام القنصلية، وقاموا بربط أنفسهم بالسلاسل على مداخلها، وذلك احتجاجا على تلقي اسرائيل نحو أربعة مليارات دولار كمساعدة تؤخذ من أموال دافعي الضرائب من الأميركيين.

كما وزع المشاركون من أنصار حزب الخضر الأميركي في ولاية نيويورك أثناء وقفة احتجاج، ملصقات على المارة تكشف خسارة المواطن الأميركي من المبالغ المالية المقتطعة من أموال دافعي الضرائب، ومنحها لإسرائيل، وحجم الفائدة التي كان من الممكن الاستفادة منها في مشاريع داخل الولايات المتحدة.

وجاء في أحد الملصقات، أن هذا المبلغ كفيل بتوفير تأمين صحي لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف طفل أميركي أو إسكان 450 ألف عائلة أميركية في بيوت لذوي الدخل المحدود.