التعليم ينهي الاستعداد لحفل جائزة البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي 2022

أنهى التعليم العالي كافة الاستعدادات لتنظيم حفل إعلان وتكريم الفائزين بجائزة البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي للعام 2022، حيث سيعقد الحفل يوم الثلاثاء 25/4/2023 بمقر الوزارة في غزة الساعة 10:30 صباحاً.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن الجائزة في يناير من العام الحالي وأتاحت الفرصة للباحثين للتقدّم لها، حيث تتمحور المسابقة حول 4 مجالات رئيسية هي: جائزة مؤسسات التعليم العالي في البحث العلمي، جائزة الإنتاج البحثي، جائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه.

أما المجال الرابع وهو جائزة التميز البحثي لطلبة البكالوريوس، فسيتم إعلان وتكريم الفائزين بها في أواخر شهر يونيو من العام الحالي بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني حيث إنها تستهدف أبحاث الطلبة الخريجين لدرجة البكالوريوس.

يشار إلى أن جائزة البحث العلمي للعام 2022 جاءت انطلاقاً من إيمان وزارة التربية والتعليم العالي بأهمية دعم أنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وحرصاً منها على تشجيع إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة المختلفة، وتحقيق تنمية ثقافية علمية متميزة من خلال إيجاد بنية بحثية مستدامة، وصولاً إلى توظيف أمثل لأنشطة البحث العلمي ونتائجها بهدف الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات.