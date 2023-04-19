آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023- ومن هي الفئات المستحقة؟، أسئلة يكثر البحث عنها مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 2023، حيث تحدد دار الفتوى آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023 في كل بلد، حيث يُفضل إخراج الزكاة في المواعيد المحددة لها مع استحباب التعجيل بها لإغناء الفقراء قبل العيد، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023- ومن هي الفئات المستحقة؟.

من أركان الإسلام الخمسة زكاة الفطر، والتي تكون واجبة على كل مسلم في شهر رمضان، والتي شرعها الله عز وجل لطُهرة الصائمين من الرفث واللغو. فما هو آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023 لمستحقيها؟

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023

يكون آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023 قبل صلاة عيد الفطر، حيث فرضها الله تعالى على المسلمين لإدخال الفرح والسرور

على المساكين والمحتاجين وإغنائهم عن السؤال يوم العيد. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"أغنوهم عن طواف هذا اليوم". أخرجه الدارقطني والبيهقي.

كما أوضح مفتي الديار المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان الكريم حتى قبل صلاة

عيد الفطر، حيث يُستحب التعجيل بها، وذلك لضمان وصولها للفقراء والمحتاجين في وقتها.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وذلك امتثالًا لرأي الإمام أبي حنيفة، والذي أجاز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك لمساعدة الفقراء في قضاء احتياجاتهم ومتطلباتهم. ويكون مقدار الزكاة الواجب إخراجها لكل فرد هو اثنين كيلوجرام ونصف من القمح. وقد تم اختيار القمح، لأنه غالب قوت أهل مصر.

لمن تعطى زكاة الفطر ؟

تستحق زكاة الفطر على ثماني أصناف من المستحقين، منها الفقراء والمساكين، والتي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة الآية 60:

"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

شروط زكاة الفطر

يكون الهدف من إخراج الزكاة لإغناء الفقير وإعفاءه عن السؤال في العيد، لهذا يجوز:

إخراج زكاة الفطر لشخص واحد فقط.

كما يجوز توزيعها على أكثر من شخص.

كم مقدار زكاة الفطر على كل شخص؟

ما هو آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2023

يتساءل الكثير من المسلمين عن مقدار زكاة الفطر الواجبة عليهم، والتي من المفروض أنها صاع من الأرز أو القمح أو غالب قوت كل بلد، والذي يعادل بالوزن حوالي 2.04 كجم تقريبًا. والذي يمكن أن يختلف حسب كل بلد كما يلي:

زكاة الفطر 2023 في مصر

حدد مفتي الجمهورية الحد الأدنى من قيمة زكاة الفطر لكل فرد لهذا العام لتكون 30 جنيهًا، كما يُستحب الزيادة عن

هذا المبلغ عند المقدرة والله يضاعف لمن يشاء.

زكاة الفطر 2023 في السعودية

بينما حددت المملكة العربية السعودية قيمة زكاة الفطر لكل فرد مسلم للعام الهجري 1444 على أن تكون 25 ريال سعودي،

وهو ما يعادل صاع من الأرز.

زكاة الفطر 2023 في الإمارات

كما حددت دار الإفتاء الإماراتية قيمة زكاة الفطر لكل فرد لهذا العام ما يعادل 25 درهم، وهو ما يساوي قيمة

اثنين كيلو ونصف من الأرز.

هل زكاة الفطر لها وقت محدد؟

يُفضل إخراج زكاة الفطر مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقبل صلاة العيد. ويُستحب التعجيل بها، وذلك كما فعل ابن عمر والعديد من الصحابة، حيث كانوا يخرجوا الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين.

ماذا أفعل إذا لم أُخرج زكاة الفطر؟

قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج الزكاة قبل صلاة العيد، فإذا تساهل البعض عن إخراج الزكاة في الوقت المحدد لها متعمدًا. فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والقضاء وإخراج الزكاة حين تذكر ذلك بالمقدار المحدد لها على الفقراء والمساكين.

وأخيرًا، أجاز بعض العلماء التعجيل في إخراج الزكاة، حيث يجوز إخراج الزكاة من أول يوم في رمضان وحتى آخر يوم وقبل صلاة العيد. ولكن لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول ليلة من رمضان، حيث لم يبدأ الصيام بعد.