تراجع الليرة التركية الى أدنى مستوى قبيل الانتخابات الرئاسية

سجلت الليرة التركيّة أدنى مستوى لها مقابل الدولار أمس الثلاثاء، مع استمرار حالة انعدام اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، التي ستجري في منتصف أيّار/مايو، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاما.

وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة، في كانون الثاني/يناير عام 2005.

ومنذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة، في نهاية العام 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على إثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.

وقال مايك هاريس، من شركة "كريبستون ستراتيجيك ماكرو" الاستشاريّة، إنّ "ذلك قد فشل". فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنّه كان لا يزال عند 50.51% خلال عام واحد في آذار/مارس الماضي.