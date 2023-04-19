بالفيديو الفرق بين الفسيخ و الرنجة...وطريقة سهلة للطبخ والتقديم!

يحرص الصائمون على تحضير وجبتي الفسيخ والرنجة باعتباره الطعام الأول في أول يوم عيد الفطر المبارك، فيصنعون الفسيخ و الرنجة لتناوله، حيث يتم تصنيعه يدوياً في المنازل أو من خلال مصانع مخصصة، لكن القليل من يعرف الفرق بين الفسيخ والرنجة.

الفرق بين الفسيخ و الرنجة :

أولاً من حيث نوع السمك الذي يصنع منه:

يتم صنع الفسيخ باستخدام ثلاثة أنواع من أنواع السمك. ومن أبرزها البوري و الجرع وهو من أنواع الأسماك التي تعيش في المياه الساحلية المعتدلة . بينما الرنجة فيتم استخدام نوع السمك الذي يطلق عليه اسم رنكات. وهو نوع من أنواع الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة .

ثانيا من حيث طريقة التخزين:

يتم تخزين أو صنع الفسيخ عن طريق تمليحه ووضعه في براميل من الخشب أو صفائح، بحيث يكون الملح كثيراً لكي يحفظه من العفن و يحفظ لحمه من أن يصبح طرياً. بينما الرنجة فيتم صنعها في غرف التبخير، حيث يتم تنظيف السمك من الأمعاء، و من ثم وضعه في غرفة التبخير التي تحتوي على نوع خشب معين يقوم بهذه العملية

وتختلف طريقة تحضير أطباق الرنجة و الفسيخ من بلد لآخر. فمثلا في فلسطين نقوم بقلي الفسيخ بعد نقعه بالماء، لإزالة الملوحة منه، وبعد تنظيفه و يتم تناوله بجانب طبق يدعى طشطاش، وهي عبارة عن طماطم بالبصل مطبوخة على النار وتترك إلى أن تتسبك الطماطم. بينما في مصر مثلا يتم تناوله دون قلي هو و الرنجة . فلكل بلد عاداتها الخاصة بها .

أضرار تناول الفسيخ والرنجة :

بما أن كلا من الفسيخ و الرنجة هم من الأسماك المملحة جداً فإن تناولهم بكثرة سيسبب أمراض كبيرة للجسم. ومنها على سبيل المثال:

أمراض القلب والتي تأتي بسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يحصل نتيجة لوجود الأملاح بنسبة عالية داخل الفسيخ و الرنجة.

أيضاً من الممكن أن يتعرض الإنسان للتسمم عند تناول الفسيخ و الرنجة، و ذلك إن تم تخزينه بشكل غير جيد، فحينها يكون السمك فاسد و لا يصلح للاستخدام الآدمي.

ومن الأمراض التي قد يسببها تناول الفسيخ و الرنجة أيضاً احتباس المياه بالجسم بسبب الأملاح الزائدة، و بالتالي سيؤدي ذلك إلى تورم القدمين، و ارتشاح الغشاء البلوري على الرئتين. الأمر الذي سيسبب لنا ضعف عضلة القلب.

والأهم من ذلك كله أن تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ و الرنجة قد يسبب حدوث نزيف بالمخ، و من الممكن أن يتطور الأمر لاحتمال الإصابة بفشل عضلات القلب.

لا ينصح بتناول أي من الفسيخ و الرنجة لمرضى الكبد، لأن تناولهم سيسبب خلل في وظائف الكبد. وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى الكلى لأن تناولهم يسبب احتباس للبول

كما انه لا ينصح بتناولهم بكثرة للحوامل و الأطفال . وذلك لأنه من الممكن أن يسبب الإجهاض المبكر، و خصوصاً إن تم تناوله بكثيرة في الأشهر الأولى للحمل. بينما الأطفال يجب الحذر عند إطعامهم هذه الموالح ، و ذلك لأنه بسبب ملوحتهم الزائدة من الممكن أن يسببوا حدوث تسمم بالأكل عندهم.

نصائح عند تناول الفسيخ و الرنجة :

بداية يجب نقعهم بالماء أكبر وقت ممكن كي نتخلص من أكبر قدر من الملوحة الموجودة فيهما.

بالإضافة إلى ذلك يجب التأكد إن كان كلاً منهما قد تم تخزينهم جيداً كي لا نصاب بالتسمم عند تناولها.

والأهم من ذلك كله أنه يجب بعد تناول كلا منهما يجب الإكثار من تناول المياه كي نعوض الجسم عن الملوحة التي دخلت إليه.

أيضا يجب أن نضيف لهما الخل والليمون عند تناوله، و ذلك للتخفيف من نسبة الملوحة الموجودة فيهما.

ينصح أيضاً بتناول الخضروات ذات الأوراق بجانبهما ، و ذلك لأنها تحتوي على المياه فتقوم بتعويض الجسم عن ملوحتهما.