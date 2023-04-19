الحكم على الأسير سند طرمان بالسجن 30 عاماً بادعاء عملية دهس جنود بالقدس

حكمت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء 19/4/2023، بالسجن لثلاثين عاماً على سند طرمان، بادعاء تنفيذ عملية دهس في المدينة، في شباط/فبراير العام 2020، وأصيب فيها 12 جنديا. إلا أن عائلة طرمان أكدت أن الدهس كان حادثا وليس عملية متعمدة.

وفرضت المحكمة على طرمان السجن سنة أخرى مع وقف التنفيذ، وأن يدفع تعويضا لكل واحد من الجنود الـ12.

وقال محمد طرمان، شقيق سند، لدى تمديد اعتقال سند في محكمة الاحتلال إن الحديث يدور عن حادث سير وليس عملية دهس، وأنه أحضر سند إلى مركز للشرطة وسلم نفسه.

وأضاف محمد طرمان حول الحادث أنه "لم تكن لديه أية نية، هذا حادث سير 100%، وقد أفلت منه المقود وفقد السيطرة على السيارة، وفي وضع كهذا، نعلم جميعا أنه إذا ثُقب إطار السيارة، لا قدر الله، قرب شرطي أو جندي، فإنهم يحوّلون ذلك إلى حدث أمني وهو (سند) يتعلم ويعمل ولا توجد مشاكل لديه".