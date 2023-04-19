بعد 5 أيام على القتال في السودان : 174 قتيلا و1041 جريحا

أصدرت نقابة أطباء السودان إحصائية لضحايا الاشتباكات في السودان بعد 5 أيام من الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت نقابة الأطباء: "إن عدد الوفيات في صفوف المدنيين منذ بدء الاشتباكات ارتفاع إلى 174، بينما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى 1041 حالة إصابة".

ويقل عدد القتلى عما أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الذي قال أمس الثلاثاء إلى عدد القتلى في السودان وصل إلى 185، بينما قدرت مصادر مستقلة عدد القتلى من المدنيين والعسكريين بأكثر من 500 قتيل.

وبحسب بيان نقابة أطباء السودان، فإن حصيلة الضحايا بين المدنيين ليوم الثلاثاء هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

ونوهت النقابة إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذه التقديرات، نظرا لعدم تمكنها من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

العاصمة: 3 وفيات في مدينة الخرطوم و11 إصابة، و5 وفيات في بحري و45 إصابة، بينما سجلت أم درمان 18 إصابة.

مدينة نيالا: 6 حالات وفاة و63 حالة إصابة.

مدينة الفاشر: 9 وفيات و36 إصابة.

مدينة زالنجي: 5 وفيات و60 إصابة.

مدينة دنقلا: إصابتان.

مدينة الأُبيض: حالتا وفاة و9 إصابات.