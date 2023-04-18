الجهاد تُنظم وقفة تضامنية مع الأسير عدنان في طولكرم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وسرايا القدس - كتيبة طولكرم بالضفة المحتلة، وقفة تضامنية مع الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 73 رفضاً لاعتقاله التعسفي، وإحياء يوم الأسير الفلسطيني.

وشارك في الوقفة التي انطلقت عقب صلاة التراويح على مدخل مخيم نور شمس بطولكرم، عدد من مقاتلي سرايا القدس - كتيبة طولكرم وعدد من القيادات والشخصيات الاعتبارية وحشد من الجماهير.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان، مرددين شعارات تضامنية مع القيادي الشيخ ومطالبين بضرورة الإفراج الفوري عنه في ظل الوضع الصحي الحرج الذي يمر به واستمراره في معركة الأمعاء الخاوية.

وأكد المشاركون على ضرورة العمل الفوري والجاد على انتزاع حرية الأسرى من سجون الاحتلال وأن قضيتهم يجب ان لا تقتصر على مناسبات وطنية كيوم الأسير الفلسطيني.

وأكد القيادي المحرر لؤي الأشقر في كلمة له، أن هذه الوقفة اجلال وإكبار للأسرى الأبطال بشكل عام ولأسيرنا الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام، الذي صام منذ 73 يوماً ولم يفطر حتى الآن.

وأضاف القيادي الأشقر أننا في هذه الليالي المباركة في شهر رمضان وفي ليلة القدر، سائلين الله عز وجل أن يكون له معيناً في إضرابه وينصره على أعدائه كما نصره سابقاً.